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Заработанный пенальти Цыганковым. Эспаньол – Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча

Испания
Обновлено

Украинский вингер спасает "красно-белых"

Заработанный пенальти Цыганковым. Эспаньол – Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" сыграла вничью в выездном поединке с "Эспаньолом" в 27-м туре чемпионата Испании.

На результативный удар Хофре в начале второго тайма гости ответили реализованным пенальти Кристиана Стуани в концовке встречи. Стоит отметить, что одиннадцатиметровый заработал украинец Виктор Цыганков.

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27-й тур Примеры.

Барселона. "Эстади Корнелья-Эль Прат"

"Эспаньол" - "Жирона" 1:1

Голы: Хофре, 49 – Стуани, 87 (пен.)

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