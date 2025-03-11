Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заработанный пенальти Цыганковым. Эспаньол – Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча
Украинский вингер спасает "красно-белых"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" сыграла вничью в выездном поединке с "Эспаньолом" в 27-м туре чемпионата Испании.
На результативный удар Хофре в начале второго тайма гости ответили реализованным пенальти Кристиана Стуани в концовке встречи. Стоит отметить, что одиннадцатиметровый заработал украинец Виктор Цыганков.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
27-й тур Примеры.
Барселона. "Эстади Корнелья-Эль Прат"
"Эспаньол" - "Жирона" 1:1
Голы: Хофре, 49 – Стуани, 87 (пен.)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Заканчивается летом. Динамо не планирует продлевать контракт с ветераном
- Стаховский: Ничего не изменится без поставки военной техники и разведданных из США
- Рух попрощался с двумя игроками
- "Вы должны накрывать эти удары", - Лунин в перерыве матча с Райо напихал легенде Реала
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
100 000