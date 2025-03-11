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Вратарь Барселоны обвинил испанские СМИ в клевете на его жену
Шокирован сообщениями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген опубликовал заявление, опровергнув недавние слухи в СМИ относительно измены его жены.
В последние дни имя немца появлялось в испанских заголовках после того, как он объявил о разводе со своей супругой Даниэлой. Футболист объяснил, что решение было взаимным и принято в интересах обеих сторон.
Однако вскоре в Испании начали появляться сообщения, что настоящей причиной разрыва стала якобы измена Даниэлы. Тер Штеген отреагировал на это новым заявлением в соцсетях, обвинив Catalunya Radio и 3Cat Group в распространении ложной информации.
"Я шокирован и разочарован слабым управлением и отсутствием лидерства и контроля в Catalunya Radio & 3Cat Group - они распространяют фейковые новости и нарушают личные права.
Журналисты Жулиана Канет, Рожер Каранделл и Марта Монтанер являются лжецами, которые распространили ложную информацию, публично оскорбив мою жену Даниэлу и ее репутацию очень ужасным образом.
Никакой измены со стороны Даниэлы не было. Ни одно третье лицо не было замешано. Это факт. Как было сообщено, мы с Дани решили разойтись в хорошей обстановке, сохраняя доверительное общение.
Абсолютно неприемлемо, что ведущий государственный медиахолдинг распространяет эту ложь, из-за которой Даниэла была безосновательно обвинена и подверглась личным нападкам. Ущерб нанесен непоправимый. Спасибо. Марк", - написал вратарь.
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