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Вратарь Барселоны обвинил испанские СМИ в клевете на его жену

Испания

Шокирован сообщениями

Вратарь Барселоны обвинил испанские СМИ в клевете на его жену

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген опубликовал заявление, опровергнув недавние слухи в СМИ относительно измены его жены.

В последние дни имя немца появлялось в испанских заголовках после того, как он объявил о разводе со своей супругой Даниэлой. Футболист объяснил, что решение было взаимным и принято в интересах обеих сторон.

Однако вскоре в Испании начали появляться сообщения, что настоящей причиной разрыва стала якобы измена Даниэлы. Тер Штеген отреагировал на это новым заявлением в соцсетях, обвинив Catalunya Radio и 3Cat Group в распространении ложной информации.

"Я шокирован и разочарован слабым управлением и отсутствием лидерства и контроля в Catalunya Radio & 3Cat Group - они распространяют фейковые новости и нарушают личные права.

Журналисты Жулиана Канет, Рожер Каранделл и Марта Монтанер являются лжецами, которые распространили ложную информацию, публично оскорбив мою жену Даниэлу и ее репутацию очень ужасным образом.

Никакой измены со стороны Даниэлы не было. Ни одно третье лицо не было замешано. Это факт. Как было сообщено, мы с Дани решили разойтись в хорошей обстановке, сохраняя доверительное общение.

Абсолютно неприемлемо, что ведущий государственный медиахолдинг распространяет эту ложь, из-за которой Даниэла была безосновательно обвинена и подверглась личным нападкам. Ущерб нанесен непоправимый. Спасибо. Марк", - написал вратарь.

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Опубликовал: Алексей Полищук
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