Вратарь Барселоны обвинил испанские СМИ в клевете на его жену

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген опубликовал заявление, опровергнув недавние слухи в СМИ относительно измены его жены.

В последние дни имя немца появлялось в испанских заголовках после того, как он объявил о разводе со своей супругой Даниэлой. Футболист объяснил, что решение было взаимным и принято в интересах обеих сторон.

Однако вскоре в Испании начали появляться сообщения, что настоящей причиной разрыва стала якобы измена Даниэлы. Тер Штеген отреагировал на это новым заявлением в соцсетях, обвинив Catalunya Radio и 3Cat Group в распространении ложной информации.