  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Звездный хавбек Реала попал в список целей Манчестер Сити
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звездный хавбек Реала попал в список целей Манчестер Сити

Испания

Действующие чемпионы Англии летом планируют громкий трансфер

Звездный хавбек Реала попал в список целей Манчестер Сити

Фото: twitter.com/Camavinga

Новина українською

Звездный полузащитник мадридского "Реала" попал в поле зрения "Манчестер Сити".

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 22-летний Эдуардо Камавинга находится в списке трансферных целей "горожан" на лето. Они активно следят за ним на протяжении уже длительного времени. Представители французского полузащитника, агентство CAA Stellar, имеет тесные связи с "Сити", поспособствовав трансферу Омара Мармуша.

Читайте такжеПСЖ готовит 80 миллионов евро за звезду Реала

Также отмечается, что кроме "Манчестер Сити", есть очень много европейских топ-клубов, которые интересуются Камавингой, но 22-летний игрок еще не решил, хочет ли он покинуть "Реал" этим летом. Его нынешний контракт действует до лета 2029 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Эдуардо Камавинга принял участие в 25 матчах за королевский клуб во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Звездный вингер Атлетика и сборной Испании определился с новым клубом
yellow-arrow
Вратарь Барселоны обвинил испанские СМИ в клевете на его жену
yellow-arrow
Заработанный пенальти Цыганковым. Эспаньол – Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча
Реал (Мадрид) Манчестер Сити Эдуарду Камавинга
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости