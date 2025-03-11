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Звездный хавбек Реала попал в список целей Манчестер Сити
Действующие чемпионы Англии летом планируют громкий трансфер
Фото: twitter.com/Camavinga
Звездный полузащитник мадридского "Реала" попал в поле зрения "Манчестер Сити".
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 22-летний Эдуардо Камавинга находится в списке трансферных целей "горожан" на лето. Они активно следят за ним на протяжении уже длительного времени. Представители французского полузащитника, агентство CAA Stellar, имеет тесные связи с "Сити", поспособствовав трансферу Омара Мармуша.
Также отмечается, что кроме "Манчестер Сити", есть очень много европейских топ-клубов, которые интересуются Камавингой, но 22-летний игрок еще не решил, хочет ли он покинуть "Реал" этим летом. Его нынешний контракт действует до лета 2029 года.
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В этом сезоне Эдуардо Камавинга принял участие в 25 матчах за королевский клуб во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.
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