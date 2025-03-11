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Звездный вингер Атлетика и сборной Испании определился с новым клубом
Покинет команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер Нико Уильямс принял ключевое решение в своей карьере: он покинет "Атлетик" и в следующем сезоне присоединится к "Арсеналу" Микеля Артеты.
Премьер-лига станет его новым местом назначения, и хотя "Астон Вилла" также проявляла большой интерес, "канониры" смогли убедить игрока своим амбициозным проектом.
"Арсенал" действовал решительно, чтобы гарантировать себе Уильямса. Влияние Микеля Артеты в этом трансфере было решающим, поскольку тренер давно настаивал на его подписании и наконец достиг своего. Испанский вингер уже дал согласие на предложение лондонского клуба, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков в составе. Не намереваясь вести переговоры с "Атлетиком", "Арсенал" просто активирует клаусулу игрока в 60 миллионов евро, чтобы беспрепятственно завершить переход.
Добавим, что в этом сезоне на счету нападающего 7 голов и 7 ассистов в 35 матчах за "Атлетик" во всех турнирах.
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