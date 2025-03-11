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Вратарь Жироны провел юбилейный матч за клуб

Испания

Важное достижение в карьере

Вратарь Жироны провел юбилейный матч за клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь испанской "Жироны", за которую выступает украинец Виктор Цыганков, провел юбилейный матч за клуб.

В матче 27-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (1:1) Пауло Гассанига провел свой 100-й поединок за "бело-красных" во всех турнирах. На его счету 23 "сухих" матча» за этот период.

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Также заметим, что 33-летний аргентинец является рекордсменом в составе "Жироны" по количеству игр в Ла Лиге, проведя 93 матча за клуб в чемпионате Испании с 2022 года. Другие 7 матчей Гассанига записал в свой актив, играя в Лиге чемпионов.

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В этом сезоне Пауло Гассанига провел 8 "сухих" матчей в 34 поединках за "Жирону" во всех турнирах.

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Источник:
Girona FC
Опубликовал: Андрей Журба
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