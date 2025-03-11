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Вингер Реала: У меня особые отношения с Анчелотти, это человек, который очень мне помог
Родриго рассказал об отношениях с главным тренером Реала
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Реала" Родриго выразил свое уважение к главному тренеру команды Карло Анчелотти.
"У меня особые отношения с Анчелотти, это человек, который очень мне помог в первый день в клубе. Я помню первые тренировки и все советы, которые он мне дал", - поделился Родриго.
"То, чему я научился у него в футболе и что пытаюсь перенести в своей личной жизни, - это то, как нужно относиться к людям. Он фантастический человек, очень хорошо относится ко всем, и мы знаем, что его роль тренера очень сложная, ведь ему нужно управлять группой с таким количеством игроков. Он всегда старается поддерживать баланс, он всегда относится ко всем очень хорошо и с уважением", - отметил Родриго.
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