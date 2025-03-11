Вингер Реала: У меня особые отношения с Анчелотти, это человек, который очень мне помог

Правый вингер "Реала" Родриго выразил свое уважение к главному тренеру команды Карло Анчелотти.

"У меня особые отношения с Анчелотти, это человек, который очень мне помог в первый день в клубе. Я помню первые тренировки и все советы, которые он мне дал", - поделился Родриго.

"То, чему я научился у него в футболе и что пытаюсь перенести в своей личной жизни, - это то, как нужно относиться к людям. Он фантастический человек, очень хорошо относится ко всем, и мы знаем, что его роль тренера очень сложная, ведь ему нужно управлять группой с таким количеством игроков. Он всегда старается поддерживать баланс, он всегда относится ко всем очень хорошо и с уважением", - отметил Родриго.