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Вингер Реала: У меня особые отношения с Анчелотти, это человек, который очень мне помог

Испания

Родриго рассказал об отношениях с главным тренером Реала

Вингер Реала: У меня особые отношения с Анчелотти, это человек, который очень мне помог

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый вингер "Реала" Родриго выразил свое уважение к главному тренеру команды Карло Анчелотти.

"У меня особые отношения с Анчелотти, это человек, который очень мне помог в первый день в клубе. Я помню первые тренировки и все советы, которые он мне дал", - поделился Родриго.

"То, чему я научился у него в футболе и что пытаюсь перенести в своей личной жизни, - это то, как нужно относиться к людям. Он фантастический человек, очень хорошо относится ко всем, и мы знаем, что его роль тренера очень сложная, ведь ему нужно управлять группой с таким количеством игроков. Он всегда старается поддерживать баланс, он всегда относится ко всем очень хорошо и с уважением", - отметил Родриго.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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