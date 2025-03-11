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Хавбек Атлетико - о поединке в ЛЧ против Реала: Когда вы играете такие матчи, вы должны наслаждаться ими

Испания

Игрок выступил на пресс-конференции

Хавбек Атлетико - о поединке в ЛЧ против Реала: Когда вы играете такие матчи, вы должны наслаждаться ими

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник мадридского "Атлетико" Родриго Де Пауль поделился своими мыслями относительно предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала".

"Нужно забивать больше голов. В футболе не всегда побеждает лучшая команда. На "Бернабеу" мы провели великолепный матч. Мы должны осознавать, что в течение игры у нас будет много разных ситуаций. Мы должны знать, когда нажать на ворота, чтобы сравнять счет. С помощью наших болельщиков мы будем знать, как это сделать.

Когда вы играете такие матчи, вы должны наслаждаться ими. Понимать, что для достижения желаемого, мы должны быть командой. Имея опыт участия в важных матчах, я уверен, что у нас здесь очень сильная группа".

Напомним, что "Атлетико" сыграет против "Реала" 12 марта в 22:00 по киевскому времени.

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Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Родриго де Пауль
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Источник:
Atletico Universe
Опубликовал: Екатерина Власова
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