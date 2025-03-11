Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Атлетико - о поединке в ЛЧ против Реала: Когда вы играете такие матчи, вы должны наслаждаться ими
Игрок выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Атлетико" Родриго Де Пауль поделился своими мыслями относительно предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала".
"Нужно забивать больше голов. В футболе не всегда побеждает лучшая команда. На "Бернабеу" мы провели великолепный матч. Мы должны осознавать, что в течение игры у нас будет много разных ситуаций. Мы должны знать, когда нажать на ворота, чтобы сравнять счет. С помощью наших болельщиков мы будем знать, как это сделать.
Когда вы играете такие матчи, вы должны наслаждаться ими. Понимать, что для достижения желаемого, мы должны быть командой. Имея опыт участия в важных матчах, я уверен, что у нас здесь очень сильная группа".
Напомним, что "Атлетико" сыграет против "Реала" 12 марта в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- На фоне переговоров с США Ермак назвал три условия для достижения мира
- В Раде допустили вывод Сил обороны из Курской области
- Налет на Москву. В РФ заявили о самой массированной атаке дронов в этом году
- Матч Барселона – Осасуна отменили. Известна причина
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба