Хавбек Атлетико - о поединке в ЛЧ против Реала: Когда вы играете такие матчи, вы должны наслаждаться ими

Полузащитник мадридского "Атлетико" Родриго Де Пауль поделился своими мыслями относительно предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала".

"Нужно забивать больше голов. В футболе не всегда побеждает лучшая команда. На "Бернабеу" мы провели великолепный матч. Мы должны осознавать, что в течение игры у нас будет много разных ситуаций. Мы должны знать, когда нажать на ворота, чтобы сравнять счет. С помощью наших болельщиков мы будем знать, как это сделать.

Когда вы играете такие матчи, вы должны наслаждаться ими. Понимать, что для достижения желаемого, мы должны быть командой. Имея опыт участия в важных матчах, я уверен, что у нас здесь очень сильная группа".