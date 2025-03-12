Официально: Дисциплинарный комитет RFEF дисквалифицировал нападающего Атлетико на 5 игр

Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF) дисквалифицировал нападающего мадридского "Атлетико" на 5 игр.

Как сообщает испанское издание COPE со ссылкой на RFEF, 30-летний Анхель Корреа был дисквалифицирован на 5 матчей за оскорбления в адрес арбитра в матче 27-го тура Ла Лиги против "Хетафе" (2:1).

Напомним, что футболист сборной Аргентины получил прямую красную карточку на 88-й минуте за опасный подкат. После этого он несколько раз нецензурно выругался в сторону рефери Гильермо Квадра Фернандеса.

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Таким образом Корреа пропустит следующие пять матчей "Атлетико", включая четыре матча Ла Лиги против "Барселоны", "Эспаньола", "Севильи"и "Реал Вальядолида", а также ответный матч в полуфинале Кубка Испании против "Барселоны".

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В этом сезоне Анхель Корреа забил 7 голов и отдал 5 ассистов в 38 матчах за "Атлетико" во всех турнирах.