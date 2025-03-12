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Названы три кандидата на замену Роберта Левандовского в Барселоне

Испания
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Поляк вызывает много вопросов в решающих матчах

Названы три кандидата на замену Роберта Левандовского в Барселоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Несмотря на впечатляющую результативность Роберта Левандовского, Ханси Флик не полностью доволен его влиянием на игру. Немецкий наставник считает, что поляк больше не обеспечивает такой же эффективности в атаке, поэтому попросил руководство найти "девятку", которая добавит команде свежести и вариативности.

Клуб рассматривает три основных варианта. Один из них - Беньямин Шешко, молодой словенский нападающий, который закрепился в "РБ Лейпциг". В 21 год он отличается физической мощью и умением забивать обеими ногами. Его контракт действует до 2029 года, поэтому переход будет непростым, но его профиль соответствует долгосрочной стратегии "Барсы".

Еще один вариант - Александер Исак, шведский нападающий "Ньюкасла", который прогрессирует в АПЛ. Он забил 22 гола в 32 матчах в этом сезоне, доказав, что может быть эффективным в топ-чемпионате. Однако его трансфер будет зависеть от финансовых требований английского клуба, который не захочет легко с ним расставаться.

Третий кандидат - Виктор Дьокереш, еще один шведский форвард из "Спортинга" с феноменальными показателями: 39 голов в 40 матчах. Он стал одним из самых желанных нападающих на рынке.

Перед "Барселоной" стоит важное решение по комплектации состава. Флик стремится получить нападающего, который идеально впишется в его систему, а руководство работает над тем, чтобы найти оптимальный вариант.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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