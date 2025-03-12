Сельта летом может подписать голкипера Барселоны летом

"Сельта" летом может оформить трансфер вратаря "Барселоны".

Как сообщает издание Relevo, в клубе размышляют над будущим 38-летнего Висенте Гуайты, поэтому руководство "кельтов" рассматривает вариант с подписанием нового голкипера. "Сельта" не уверена в том, что им стоит продолжать контракт со своим ветераном из-за его возраста.

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Среди альтернативных вариантов на роль основного вратаря в команде называют Иньяки Пенью из "Барселоны", Луиша Машимиану из "Альмерии" и Антонио Сивера, играющего за "Депортиво Алавес".

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Иньяки Пеньи со стороны турецкого "Галатасарая", который ищет нового голкипера из-за вероятного ухода из клуба 38-летнего Фернандо Муслеры.