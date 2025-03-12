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Президент RFEF - о совещании по реформе системы судейства: Мы благодарим Реал за их присутствие

Испания

Рафаэль Лузан дал комментарий журналистам после совещания

Президент RFEF - о совещании по реформе системы судейства: Мы благодарим Реал за их присутствие

Getty Images/Global Images Ukraine

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Королевская федерация футбола Испании (RFEF) объявила о начале масштабной реформы системы судейства. Президент RFEF Рафаэль Лузан заявил об этом после встречи с Комитетом арбитров (CTA), Ла Лигой, представителями клубов и "Реалом".

"У нас есть четкий горизонт. Насколько это возможно, мы постараемся обеспечить, чтобы модель и эти структурные изменения могли быть реализованы с началом следующего сезона 2025/2026.

"Реал Мадрид" был самым громким и наиболее агрессивным в своих жалобах, называя судейскую систему коррумпированной и манипулируемой именно против них. Тем не менее генеральный менеджер Хосе Анхель Санчес присутствовал на заседании.

Мы благодарим "Реал" за их присутствие. Мы на нулевом километре, такой встречи еще никогда не было. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти. Существуют регламент, правила, спортивный закон. Все было положено на стол. Английская модель, немецкая модель уже обсуждались... Хотя ни одна из них не является идеальной, везде есть нарекания", - сказал Рафаэль Лузан.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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