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Экс-президентов Барселоны вызывают в суд по делу Негрейры
Их, как и клуб, обвиняют в коррупции
Mundo Deportivo
Бывших президентов "Барселоны" Сандро Росель и Жозеп Мария Бартомеу вызвали в суд по делу Негрейры. Их, как и клуб, обвиняют в коррупции.
Расследование касается платежей "Барселоны" двум компаниям, принадлежавшим бывшему вице-президенту Комитета арбитров Хосе Марии Энрикесу Негрейре в период с 2001 по 2018 годы. В общем, за 17 лет "Барселона" выплатила от 7 до 8 миллионов евро.
В клубе утверждают, что деньги платили за консультации по судейским решениям, а также отчеты от сына Негрейры. Однако, судья считает, что эти платежи не были достаточно подтверждены документально, что и стало основанием для обвинений.
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