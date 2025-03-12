Экс-президентов Барселоны вызывают в суд по делу Негрейры

Бывших президентов "Барселоны" Сандро Росель и Жозеп Мария Бартомеу вызвали в суд по делу Негрейры. Их, как и клуб, обвиняют в коррупции.

Расследование касается платежей "Барселоны" двум компаниям, принадлежавшим бывшему вице-президенту Комитета арбитров Хосе Марии Энрикесу Негрейре в период с 2001 по 2018 годы. В общем, за 17 лет "Барселона" выплатила от 7 до 8 миллионов евро.

В клубе утверждают, что деньги платили за консультации по судейским решениям, а также отчеты от сына Негрейры. Однако, судья считает, что эти платежи не были достаточно подтверждены документально, что и стало основанием для обвинений.