  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Погба ищет новую команду после завершения дисквалификации: футболист может оказаться в топ-клубе Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Погба ищет новую команду после завершения дисквалификации: футболист может оказаться в топ-клубе Испании

Испания

Об этом информирует издание Fichajes

Погба ищет новую команду после завершения дисквалификации: футболист может оказаться в топ-клубе Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Qian Jun/MB Media

Новина українською

Поль Погба, бывший полузащитник "Ювентуса", начал поиски нового клуба после завершения срока дисквалификации. Об этом информирует издание Fichajes.

По информации источника, Погба уже предложил свои услуги нескольким европейским клубам, среди которых мадридский "Атлетико" проявил заинтересованность. Однако, трансфер может состояться только при условии, что Погба согласится на значительное снижение зарплаты.

Напомним, что в 2023 году Поль Погба был дисквалифицирован из-за положительного допинг-теста, а в конце прошлого года "Ювентус" разорвал с ним контракт.

Читайте такжеЕще одна серия мадридского дерби. Атлетико - Реал. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
По теме
yellow-arrow
Два топ-клуба Европы хотят приобрести хавбека Ньюкасла
yellow-arrow
Экс-президентов Барселоны вызывают в суд по делу Негрейры
yellow-arrow
Президент RFEF - о совещании по реформе системы судейства: Мы благодарим Реал за их присутствие
Атлетико (Мадрид) Поль Погба
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости