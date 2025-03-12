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Погба ищет новую команду после завершения дисквалификации: футболист может оказаться в топ-клубе Испании
Об этом информирует издание Fichajes
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Qian Jun/MB Media
Поль Погба, бывший полузащитник "Ювентуса", начал поиски нового клуба после завершения срока дисквалификации. Об этом информирует издание Fichajes.
По информации источника, Погба уже предложил свои услуги нескольким европейским клубам, среди которых мадридский "Атлетико" проявил заинтересованность. Однако, трансфер может состояться только при условии, что Погба согласится на значительное снижение зарплаты.
Напомним, что в 2023 году Поль Погба был дисквалифицирован из-за положительного допинг-теста, а в конце прошлого года "Ювентус" разорвал с ним контракт.
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