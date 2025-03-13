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Атлетико хочет вернуть своего звездного воспитанника
Сейчас играет в АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико Мадрид" планирует громкий ход на трансферном рынке после очередного вылета от "Реала" в Лиге чемпионов.
Руководство клуба считает, что пришло время усилить атаку футболистом со взрывной скоростью и перспективой, и выбор пал на Алехандро Гарначо, который провел в академии испанцев 5 лет (2015-2020), прежде чем перейти в "Ман Юнайтед".
"Красные дьяволы" открыты к переговорам о продаже вингера, поскольку он не входит в планы Рубена Аморима на следующий сезон. "Атлетико" хочет воспользоваться ситуацией, чтобы вернуть аргентинца в Испанию и усилить атаку.
Добавим, что в этом сезоне на счету 20-летнего Гарначо 8 голов и 7 ассистов в 43-х матчах за "МЮ" во всех турнирах.
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