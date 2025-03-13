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Атлетико хочет вернуть своего звездного воспитанника

Испания

Сейчас играет в АПЛ

Атлетико хочет вернуть своего звездного воспитанника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Атлетико Мадрид" планирует громкий ход на трансферном рынке после очередного вылета от "Реала" в Лиге чемпионов.

Руководство клуба считает, что пришло время усилить атаку футболистом со взрывной скоростью и перспективой, и выбор пал на Алехандро Гарначо, который провел в академии испанцев 5 лет (2015-2020), прежде чем перейти в "Ман Юнайтед".

"Красные дьяволы" открыты к переговорам о продаже вингера, поскольку он не входит в планы Рубена Аморима на следующий сезон. "Атлетико" хочет воспользоваться ситуацией, чтобы вернуть аргентинца в Испанию и усилить атаку.

Добавим, что в этом сезоне на счету 20-летнего Гарначо 8 голов и 7 ассистов в 43-х матчах за "МЮ" во всех турнирах.

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Атлетико (Мадрид) Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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