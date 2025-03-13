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Испанский клуб стремится подписать в аренду звезду Реала
Шанс спасти карьеру
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Арда Гюлер пока не оправдывает своих надежд в "Реале". Постоянная нехватка игрового времени заставляет турецкого таланта задумываться над тем, чтобы сменить клубную прописку. В этой ситуации "Реал Сосьедад" стал одним из главных претендентов на его подписание в следующем сезоне.
За последние годы они зарекомендовали себя как отличная площадка для развития молодых талантов, и Гюлер идеально вписывается в их философию.
В "Сосьедаде" готовы пригласить его в аренду - это вариант, который устраивает и "Реал". Мадридцы не намерены полностью расставаться с перспективным полузащитником, но понимают, что ему нужна стабильная игровая практика на высоком уровне. Если баски снова квалифицируются в еврокубки, они смогут предоставить ему соответствующие условия для развития.
Добавим, что в этом сезоне на счету 20-летнего турка 3 гола и 5 ассистов за 1081 сыгранную минуту за "Реал" во всех турнирах.
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