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Валенсия нашла замену Мамардашвили в Барселоне

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Валенсия нашла замену Мамардашвили в Барселоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Валенсия" нашла замену Гиорги Мамардашвили в "Барселоне".

Согласно информации от издания El Gol Digital, "летучие мыши" собираются подписать вратаря "Барселоны" Иньяки Пенью в следующее трансферное окно, поскольку они находятся в поиске нового основного голкипера.

Отметим, что ранее появлялась информация о том, что "Сельта" размышляет над подписанием 26-летнего испанского кипера. Также известно об интересе к вратарю "сине-гранатовых" со стороны турецкого "Галатасарая".

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В текущей кампании Иньяки Пенья провел 6 "сухих" поединков в 22 матчах за "Барселону" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

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Валенсия (Испания) Барселона Иньяки Пенья Георгий Мамардашвили
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Источник:
El Gol Digital
Опубликовал: Андрей Журба
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