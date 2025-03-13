Валенсия нашла замену Мамардашвили в Барселоне

"Валенсия" нашла замену Гиорги Мамардашвили в "Барселоне".

Согласно информации от издания El Gol Digital, "летучие мыши" собираются подписать вратаря "Барселоны" Иньяки Пенью в следующее трансферное окно, поскольку они находятся в поиске нового основного голкипера.

Отметим, что ранее появлялась информация о том, что "Сельта" размышляет над подписанием 26-летнего испанского кипера. Также известно об интересе к вратарю "сине-гранатовых" со стороны турецкого "Галатасарая".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В текущей кампании Иньяки Пенья провел 6 "сухих" поединков в 22 матчах за "Барселону" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 10 миллионов евро.