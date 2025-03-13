Модрич: Я уверен, что могу играть каждые 3 дня

Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич заявил, что чувствует себя в отличной физической форме.

"Я уверен, что могу играть каждые 3 дня. Это решает Анчелотти..., но я действительно хорошо себя чувствую, поэтому без проблем могу играть одну, две, три и более игр подряд.

Я чувствую себя хорошо и всегда готов помочь. Вот и все", - сказал Модрич.