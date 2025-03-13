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Модрич: Я уверен, что могу играть каждые 3 дня
Лука поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич заявил, что чувствует себя в отличной физической форме.
"Я уверен, что могу играть каждые 3 дня. Это решает Анчелотти..., но я действительно хорошо себя чувствую, поэтому без проблем могу играть одну, две, три и более игр подряд.
Я чувствую себя хорошо и всегда готов помочь. Вот и все", - сказал Модрич.
Лука в текущем сезоне сыграл 43 матча, в которых забил 4 гола и отдал 7 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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