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Модрич: Я уверен, что могу играть каждые 3 дня

Испания

Лука поделился своими мыслями

Модрич: Я уверен, что могу играть каждые 3 дня

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич заявил, что чувствует себя в отличной физической форме.

"Я уверен, что могу играть каждые 3 дня. Это решает Анчелотти..., но я действительно хорошо себя чувствую, поэтому без проблем могу играть одну, две, три и более игр подряд.

Я чувствую себя хорошо и всегда готов помочь. Вот и все", - сказал Модрич.

Лука в текущем сезоне сыграл 43 матча, в которых забил 4 гола и отдал 7 ассистов.

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Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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