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Реал подтвердил травму ключевого защитника команды

Испания

Об этом говорится на сайте королевского клуба

Реал подтвердил травму ключевого защитника команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" подтвердил травму ключевого защитника команды.

Сообщается, что Ферлан Менди получил повреждение во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (1:0; пен. 2:4). После детального медицинского обследования у 29-летнего француза была диагностирована травма подколенного сухожилия левой ноги.

Ожидается, что Менди сможет вернется на поле после мартовского перерыва на матчи сборных.

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В этом сезоне Ферлан Менди принял участие в 30 матчах за "Реал" во всех турнирах, отметившись двумя ассистами.

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Реал (Мадрид) Ферлан Менди
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Источник:
Real Madrid CF
Опубликовал: Андрей Журба
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