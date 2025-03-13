Мадридский "Реал" подтвердил травму ключевого защитника команды.

Сообщается, что Ферлан Менди получил повреждение во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (1:0; пен. 2:4). После детального медицинского обследования у 29-летнего француза была диагностирована травма подколенного сухожилия левой ноги.

Ожидается, что Менди сможет вернется на поле после мартовского перерыва на матчи сборных.

Parte médico de Mendy. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 13, 2025

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В этом сезоне Ферлан Менди принял участие в 30 матчах за "Реал" во всех турнирах, отметившись двумя ассистами.