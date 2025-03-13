Барселона подписала новый контракт со своим опытным центрбеком

"Барселона" объявила о продлении сотрудничества со своим центральным защитником Иньиго Мартинесом.

Новый контракт игрока с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Иньиго играет за "Барселону" с лета 2023 года. В текущем сезоне защитник сыграл 33 матча, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.