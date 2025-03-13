Хавбек Барселоны хочет подписать новый контракт с клубом

Френки де Йонг, хавбек "Барселоны", похоже, настроен остаться в каталонском клубе на долгие годы.

Контракт де Йонга истекает летом 2026 года, и ранее ожидалось, что клуб может продать его, чтобы избежать потери игрока бесплатно. Однако, по информации Cadena SER, Френки желает подписать новый контракт.

Переговоры между клубом и игроком ожидаются в ближайшие недели. Главным вопросом станет зарплата де Йонга, которая является слишком высокой для "Барселоны". Клуб будет пытаться договориться о ее снижении.