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Хавбек Барселоны хочет подписать новый контракт с клубом
Переговоры начнутся в ближайшее время
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Френки де Йонг, хавбек "Барселоны", похоже, настроен остаться в каталонском клубе на долгие годы.
Контракт де Йонга истекает летом 2026 года, и ранее ожидалось, что клуб может продать его, чтобы избежать потери игрока бесплатно. Однако, по информации Cadena SER, Френки желает подписать новый контракт.
Переговоры между клубом и игроком ожидаются в ближайшие недели. Главным вопросом станет зарплата де Йонга, которая является слишком высокой для "Барселоны". Клуб будет пытаться договориться о ее снижении.
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