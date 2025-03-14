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Мадридский Реал договорился с новым главным тренером
Вернется в Мадрид
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, "Реал Мадрид" достиг соглашения с Хаби Алонсо, который станет следующим тренером команды.
Согласно последним данным, испанский тренер уже заключил соглашение с клубом, чтобы возглавить команду в следующем сезоне. Его большой успех в "Байере" не остался незамеченным, поэтому Флорентино Перес решил сделать ставку на него как лидера следующего проекта мадридцев.
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Его атакующий стиль игры и способность управлять раздевалкой убедили руководство "Реала" в том, что он является идеальным кандидатом на замену Карло Анчелотти. И хотя другие клубы также проявляли интерес к Алонсо, его прошлое как игрока "Реала" стало решающим фактором для того, чтобы решение склонилось в пользу испанского клуба.
Согласно информации, соглашение достигнуто на следующие два года. Целью клуба является то, чтобы Алонсо возглавил новый этап команды, где будет акцент на развитие молодых талантов и создание узнаваемого футбольного стиля. Осталось только официальное подтверждение от "Реала" и "Байера".
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