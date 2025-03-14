Тьерри Анри рассказал о том, как Арсенал может обыграть Реал в четвертьфинале ЛЧ

"Реал Мадрид" прошел в четвертьфинал после противоречивой победы в серии послематчевых пенальти против "Атлетико". "Арсенал" же с легкостью одолел "ПСВ" с общим счетом 9:3.

Команда Карло Анчелотти являются большими фаворитами для выхода в полуфинал, но Анри, забивший памятный гол на "Бернабеу", принесший "Арсеналу" минимальную победу в 2006 году, настаивает, что его бывший клуб должен "верить".

"Верьте, что вы можете одолеть их. Я был в этой ситуации с командой, которая имела немного меньше таланта, честно говоря. Когда мы попали на "Реал", то все смеялись, особенно в Испании.

Если думаете, что не можете обыграть "Реал Мадрид", и что они уже лучше вас: "лучшая команда, лучший состав, у них есть 15 трофеев, а у нас их нет", то не выходите на игру, потому что вы должны выходить на матч с верой в то, что вы можете выиграть.

Я видел, как Греция выиграла Евро, как "Лестер" выиграл АПЛ, просто поверьте, что вы можете это сделать, вот что я хочу сказать. Сделаете ли вы это? Это уже другая история. Мы видели, как команды хорошо играли против них в обороне, в атаке, но не в туннеле. Чтобы обыграть "Реал", нужна идеальная игра с самого первого момента, как только свистит судья, но даже этого может быть недостаточно. Теперь все зависит от команды, чтобы показать, сможет ли она сделать это дома и затем на выезде, это будет трудная задача", – сказал Анри.