Нападающий Ливерпуля предложил себя Барселоне

"Барселона" продолжает искать нападающего, учитывая, что Роберт Левандовский приближается к завершению карьеры. И неожиданно появился вариант из Англии - Дарвин Нуньес выразил желание покинуть "Ливерпуль" и предложил себя каталонцам как возможную замену польскому бомбардиру.

Уругвайский форвард переживает не лучший период на "Энфилде". После ухода Юргена Клоппа и прихода Арне Слота его роль в команде значительно уменьшилась. Вылет из Лиги чемпионов, неудачный пенальти, который фактически решил судьбу противостояния, лишь усилили его желание сменить клуб.

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Нуньес стремится вернуться в Испанию, где уже играл за "Альмерию" перед переходом в "Бенфику". Он давно выражал симпатию к "Барселоне" и мечтает о выступлениях на "Камп Ноу". Однако не все в клубе считают его оптимальным вариантом.

Несмотря на его работоспособность и талант, у руководства есть сомнения относительно его способности стать лидером атаки. Кроме того, он имеет контракт с "Ливерпулем" до 2028 года, а его трансфер потребует значительных финансовых вложений.

Добавим, что в этом сезоне на счету уругвайца 7 голов и 7 ассистов в 39 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.