  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Нападающий Ливерпуля предложил себя Барселоне
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Ливерпуля предложил себя Барселоне

Испания

Каталонский клуб получил предложение по трансферу

Нападающий Ливерпуля предложил себя Барселоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" продолжает искать нападающего, учитывая, что Роберт Левандовский приближается к завершению карьеры. И неожиданно появился вариант из Англии - Дарвин Нуньес выразил желание покинуть "Ливерпуль" и предложил себя каталонцам как возможную замену польскому бомбардиру.

Уругвайский форвард переживает не лучший период на "Энфилде". После ухода Юргена Клоппа и прихода Арне Слота его роль в команде значительно уменьшилась. Вылет из Лиги чемпионов, неудачный пенальти, который фактически решил судьбу противостояния, лишь усилили его желание сменить клуб.

Читайте такжеНападающий Ливерпуля может продолжить карьеру в Испании

Нуньес стремится вернуться в Испанию, где уже играл за "Альмерию" перед переходом в "Бенфику". Он давно выражал симпатию к "Барселоне" и мечтает о выступлениях на "Камп Ноу". Однако не все в клубе считают его оптимальным вариантом.

Несмотря на его работоспособность и талант, у руководства есть сомнения относительно его способности стать лидером атаки. Кроме того, он имеет контракт с "Ливерпулем" до 2028 года, а его трансфер потребует значительных финансовых вложений.

Добавим, что в этом сезоне на счету уругвайца 7 голов и 7 ассистов в 39 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Рефери поделился подробностями отмененного гола Хулиана Альвареса
yellow-arrow
Бавария заинтересована в подписании перспективного вингера Атлетика
yellow-arrow
Тьерри Анри рассказал о том, как Арсенал может обыграть Реал в четвертьфинале ЛЧ
Барселона Ливерпуль Дарвин Нуньес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
14.03.2025 в 14:33
Та якось обійдеться Барса і без Дарвіна. Забагато марнує непоганих, а іноді зовсім вбивчих, гольових моментів!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
14.03.2025 в 14:33
Та якось обійдеться Барса і без Дарвіна. Забагато марнує непоганих, а іноді зовсім вбивчих, гольових моментів!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости