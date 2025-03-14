"Не все успели восстановиться". Анчелотти посетовал на тяжелый график перед игрой в Ла Лиге

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий в преддверии матча 28-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала".

"Мы все еще восстанавливаемся. С момента нашей последней игры прошло совсем немного времени, не все успели восстановиться. Завтра мы будем в лучшей форме. Это то, что мы должны учитывать при подготовке к поединку против очень сложного соперника. Нам придется сыграть умно, если мы хотим победить.

Нужно приложить дополнительные усилия. У нас не будет привычной свежести, поэтому мы должны показать качество, хороший настрой и ум. Не существует только одного способа победить.

Несколько дней отдыха? Я не понимаю этого, но мы ничего не можем с этим поделать. Мы должны сыграть матч. Минимальный период восстановления должен составлять 72 часа. У нас такой график. Надеюсь, когда-нибудь мы сможем его изменить.

Мы не прекращали играть каждые три дня с января. Сейчас середина марта, и это слишком много для меня, и я не играю. Нет времени, чтобы восстановиться от давления матчей, но я ничего не могу с этим поделать. Единственный способ покончить с этим - остановиться, но я не хочу этого делать, потому что мне нравится то, что я делаю. На первый план выходят менее важные вещи, такие как права на телетрансляции, деньги... Восстановление игроков и риск травм - это уже второстепенно", - считает итальянец.