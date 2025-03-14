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"Для нас игра завершена". Анчелотти отреагировал на очередной вопрос о пенальти Альвареса
Споры вокруг эпизода с одиннадцатиметровым не утихают
Фото - Real Madrid CF - www.realmadrid.com
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти ответил на очередной вопрос журналиста об отмененном ударе с пенальти от Хулиана Альвареса в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Для нас эта игра закончилась. Я не видел того эпизода. Мы счастливы, что нам удалось выйти в четвертьфинал. Сейчас мы сосредоточены на следующем матче с "Вильярреалом". После международного перерыва на матчи сборных у нас будет очень насыщенный период, поэтому мы хотим уйти на эту паузу в отличном настроении".
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Напомним, что матч 28-го тура Ла Лиги между "Вильярреалом" и "Реалом" состоится в эту субботу, 15-го марта. Начало игры в 19:30 по киевскому времени.
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