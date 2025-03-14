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Жирона – Валенсия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Жирона – Валенсия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.03.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" в матче 28-го тура Ла Лиги примет "Валенсию". Гости в последнее время выступают довольно удачно, проиграв только "Атлетико" из Мадрида. "Жирона" проиграла 3 из 5 последних матчей и понемногу опускается в турнирной таблице.
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Поединок двадцать восьмого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Жирона" - "Валенсия" состоится в субботу, 15 марта 2025, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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