Жирона – Валенсия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Жирона" в матче 28-го тура Ла Лиги примет "Валенсию". Гости в последнее время выступают довольно удачно, проиграв только "Атлетико" из Мадрида. "Жирона" проиграла 3 из 5 последних матчей и понемногу опускается в турнирной таблице.

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Поединок двадцать восьмого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Жирона" - "Валенсия" состоится в субботу, 15 марта 2025, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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