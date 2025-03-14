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Барселона хочет продлить контракт с ключевым вингером команды
Он остается важной частью проекта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" хочет продлить контракт с ключевым вингером команды.
Как сообщает испанское издание Marca, в ближайшее время руководство каталонского гранда начнет переговоры с Ферраном Торресом о продлении контракта. Главный тренер "Барсы" Ханс-Диттер Флик рассчитывает на 25-летнего испанца и все еще видит его важной частью своего проекта. Его действующее соглашение с "сине-гранатовыми" рассчитано до конца июня 2027 года. Также в клубе собираются продолжить сотрудничество с Рафиньей и Жюлем Кунде.
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В этом сезоне Ферран Торрес забил 11 голов и отдал три результативные передачи в 31 матче за "Барселону" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
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