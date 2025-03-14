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Тренер Барселоны одобрил продление контракта с польским голкипером команды

Испания

Об этом пишет Mundo Deportivo

Тренер Барселоны одобрил продление контракта с польским голкипером команды

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик одобрил продление контракта с опытным польским голкипером Войцехом Щенсным. Об этом пишет Mundo Deportivo.

Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано до лета 2026 года. Таким образом, футболист останется в "Барселоне" еще на один сезон.

Войцех в текущем сезоне сыграл 15 матчей, в которых 8 отыграл на ноль.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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