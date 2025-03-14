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Президент Реала помог Барселоне решить проблему с регистрацией игроков - Источник
Об этом пишет 3cat
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вопреки футбольной вражде, президенты "Реала" Флорентино Перес помог Жоану Лапорте решить важный клубный вопрос - регистрацию полузащитника Дани Ольмо.
По информации 3cat, Перес лично вмешался, чтобы помочь "Барселоне" в январе. Его звонок к президенту Высшего совета по вопросам спорта (CSD) Хосе Урибесу решил проблему с регистрацией Ольмо.
Напомним, что CSD разрешил "Барселоне" временно заявить Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона 2024/25.
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Источник:3cat
Опубликовал: Екатерина Власова
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