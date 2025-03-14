  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Президент Реала помог Барселоне решить проблему с регистрацией игроков - Источник
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Реала помог Барселоне решить проблему с регистрацией игроков - Источник

Испания

Об этом пишет 3cat

Президент Реала помог Барселоне решить проблему с регистрацией игроков - Источник

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вопреки футбольной вражде, президенты "Реала" Флорентино Перес помог Жоану Лапорте решить важный клубный вопрос - регистрацию полузащитника Дани Ольмо.

По информации 3cat, Перес лично вмешался, чтобы помочь "Барселоне" в январе. Его звонок к президенту Высшего совета по вопросам спорта (CSD) Хосе Урибесу решил проблему с регистрацией Ольмо.

Напомним, что CSD разрешил "Барселоне" временно заявить Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона 2024/25.

Читайте такжеТренер Барселоны одобрил продление контракта с польским голкипером команды
По теме
yellow-arrow
Вильярреал - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
yellow-arrow
Тренер Барселоны одобрил продление контракта с польским голкипером команды
yellow-arrow
"Он для меня неприкосновенен", - тренер Жироны высказался о конкуренции на позиции Цыганкова
Флорентино Перес Жоан Лапорта Барселона Реал (Мадрид) Дани Ольмо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
3cat
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости