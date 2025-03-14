Вильярреал - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

В рамках 28-го тура Ла Лиги "Реал" сыграет в гостях у "Вильярреала". Учитывая то, что "желтая субмарина" сейчас находится на пятом месте в турнирной таблице, а "Эстадио де ла Керамика" считается для "сливочных" крайне неудобным стадионом, где они одержали лишь две победы в последних 10-и матчах, битва ожидается жаркой.

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Поединок "Вильярреал" - "Реал" состоится в субботу, 15 марта 2025, в 19:30. Игру можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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