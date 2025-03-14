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Вингер Барселоны требует улучшенный контракт от клуба на фоне интереса Манчестер Сити

Испания

Об этом пишет El Nacional

Вингер Барселоны требует улучшенный контракт от клуба на фоне интереса Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Барселоны" Рафинья, на фоне интереса со стороны "Манчестер Сити", выдвинул требование к каталонскому клубу по улучшению условий своего контракта. Об этом сообщает издание El Nacional.

Рафинья решил воспользоваться ситуацией и требует от "Барселоны" значительного повышения заработной платы, чтобы стать одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. По информации источника, бразилец хочет получать по новому контракту 14 миллионов евро.

Вингер в текущем сезоне сыграл 41 матч, в которых забил 27 голов и отдал 19 ассистов.

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Рафинья Барселона Манчестер Сити
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Источник:
El Naciona
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Предсeдатель
14.03.2025 в 23:01
Надо улучшать. И точка.
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Комментарии 2
Предсeдатель
14.03.2025 в 23:01
Надо улучшать. И точка.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
14.03.2025 в 22:58
14 мало! Души Лапорту. Каталонская будка должна пойти по ветру!
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