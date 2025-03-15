Примера. Лас-Пальмас – Алавес 2:2. Фантастический камбек хозяев

В стартовом матче 28-го тура Примеры встречались команды, борющиеся за выживание в текущем сезоне.

Игра в общем была равная, но сначала лучше удалось реализовать свои моменты "Алавесу". Гости до 90-й минуты вели в счете и ничто не предвещало беды. Но уже в добавленное арбитром время "Лас-Пальмас" сумел совершить камбек, отличившись дважды.

Ничья не особо повлияла на положение команд в турнирной таблице: "Лас-Пальмас" остался на 19-й позиции с 25-ю очками, "Алавес" 16-й с 27-ю очками.

28-й тур Примеры.

Лас-Пальмас. "Эстадио Гран Канария"

Лас-Пальмас - Алавес 2:2

Голы: Ф. Силва, 90 (пен), Молейро, 90+5 - Мартинес, 7, Гуриди, 63

Лас-Пальмас: Силлессен – Суарес (Марвин, 60), Херцог, Маккенна, Муньос (Мармоль, 46) – Кампанья (Фустер, 80), Байчетич (Макберни, 46), Молейро – Ф. Силва, Рамирес (Янузай, 70).

Алавес: Родригес – Теналья, Абкар, Моуриньо, Санчес – Висенте (Гудири, 60), Гевара, Хордан (Гарсес, 77), Аленья – Мартин (Протесони, 77), Мартинес (Вильялибре, 60).

Предупреждения: Муньос, 5, Рамирес, 49, Янузай, 90+3, Фустер, 90+10 — Хордан, 4, Мартинес, 45+1, Теналья, 80, Вильялибре, 90+9.