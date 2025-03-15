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Связка Килиана Мбаппе и Винисиуса под угрозой. В чем дело?
Relevo прояснил ситуацию
Фото - Reuters
Руководство "Реала" озабочено общей игрой Килиана Мбаппе и Винисиуса. Об этом сообщает Relevo.
По информации источника, перед подписанием Килиана Мбаппе руководство "Реала" считало, что между Винисиусом и Мбаппе будет больше взаимодействий. Как отмечает издание, сейчас, когда оба выходят в состав, ярко играет только один из них.
Relevo добавляет, что тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти не рассматривает вариант покидать Мбаппе или Винисиуса на скамейке.
Ранее Анчелотти развеял слухи о конфликте между Винисиусом и Мбаппе.
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