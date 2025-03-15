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Вильярреал - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Пятая команда против второй в Ла Лиге – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Последняя игра для команд перед двухнедельной международной паузой. "Реалу" на этой неделе пришлось изрядно повозиться в Лиге чемпионов, и теперь "королевский" клуб намерен добиться успеха и в национальном первенстве.
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Впрочем, сделать это будет не так-то просто, имея в соперниках одного из претендентов на попадание в зону Лиги чемпионов.
Чемпионат Испании, 28-й тур
15 марта 2025. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вільярреал" 19:30 "Реал" Мадрид
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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