Вильярреал - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Последняя игра для команд перед двухнедельной международной паузой. "Реалу" на этой неделе пришлось изрядно повозиться в Лиге чемпионов, и теперь "королевский" клуб намерен добиться успеха и в национальном первенстве.

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Впрочем, сделать это будет не так-то просто, имея в соперниках одного из претендентов на попадание в зону Лиги чемпионов.

Чемпионат Испании, 28-й тур

15 марта 2025. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вільярреал" 19:30 "Реал" Мадрид

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