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Звезда Барселоны поделился, с каким хейтом встретился в соцсетях во время Евро-2024

Испания

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Звезда Барселоны поделился, с каким хейтом встретился в соцсетях во время Евро-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, из-за чего перестал читать комментарии в социальных сетях.

"Перед Евро появились разговоры о том, достаточно ли мы с Нико Уильямсом испанцы. После этого я решил не смотреть их, и с тех пор больше ничего не читаю, хотя иногда друзья мне что-то передают.

Важно то, что о тебе думают твой тренер, капитан, семья или те, кто хочет видеть тебя успешным – это действительно важно".

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Барселона Ламин Ямаль
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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
15.03.2025 в 11:51
Не драматизируй, вы же пут@лонцы и разносите эти расисткие таблицы.
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
15.03.2025 в 11:51
Не драматизируй, вы же пут@лонцы и разносите эти расисткие таблицы.
Ответить
0
0

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