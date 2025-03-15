Звезда Барселоны поделился, с каким хейтом встретился в соцсетях во время Евро-2024

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, из-за чего перестал читать комментарии в социальных сетях.

"Перед Евро появились разговоры о том, достаточно ли мы с Нико Уильямсом испанцы. После этого я решил не смотреть их, и с тех пор больше ничего не читаю, хотя иногда друзья мне что-то передают.

Важно то, что о тебе думают твой тренер, капитан, семья или те, кто хочет видеть тебя успешным – это действительно важно".