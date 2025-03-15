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Жирона - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Команде Цыганкова нужна победа – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" неудачно выступает в Примере в последнее время и опустилась на 13 позицию в турнирной таблице. "Валенсия", напротив, играет удачно и впервые за долгое время покинула зону вылета.
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Чемпионат Испании, 28-й тур
15 марта 2025. Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"
"Жирона" 22:00 "Валенсия"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Телетрансляція матчу Жирона - ВаленсіяСмотреть трансляцию
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