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Непревзойденные. Анчелотти отметил успешное выступление мадридцев в марте
Несмотря на трудности, начали показывать положительный результат
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти отметил успешное выступление своей команды после ряда неудач.
"Несмотря на сложности, в марте мы по-прежнему лидируем во всех турнирах. Такого не было в последние три года".
Также итальянский специалист отметил, с каким трудом встретился "Реал" в феврале:
"В первом сезоне в феврале нас выбил "Атлетик" в четвертьфинале Кубка Испании, во втором мы сильно отставали в Ла Лиге… Сейчас в марте мы впервые лидируем во всех турнирах".
Напомним, сейчас "Реал" занимает второе место в чемпионате Испании, а в ЛЧ они прошли в 1/4 финала, где встретятся с "Арсеналом".
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