Непревзойденные. Анчелотти отметил успешное выступление мадридцев в марте

Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти отметил успешное выступление своей команды после ряда неудач.

"Несмотря на сложности, в марте мы по-прежнему лидируем во всех турнирах. Такого не было в последние три года".

Также итальянский специалист отметил, с каким трудом встретился "Реал" в феврале:

"В первом сезоне в феврале нас выбил "Атлетик" в четвертьфинале Кубка Испании, во втором мы сильно отставали в Ла Лиге… Сейчас в марте мы впервые лидируем во всех турнирах".

Напомним, сейчас "Реал" занимает второе место в чемпионате Испании, а в ЛЧ они прошли в 1/4 финала, где встретятся с "Арсеналом".