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Непревзойденные. Анчелотти отметил успешное выступление мадридцев в марте

Испания

Несмотря на трудности, начали показывать положительный результат

Непревзойденные. Анчелотти отметил успешное выступление мадридцев в марте

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти отметил успешное выступление своей команды после ряда неудач.

"Несмотря на сложности, в марте мы по-прежнему лидируем во всех турнирах. Такого не было в последние три года".

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Также итальянский специалист отметил, с каким трудом встретился "Реал" в феврале:

"В первом сезоне в феврале нас выбил "Атлетик" в четвертьфинале Кубка Испании, во втором мы сильно отставали в Ла Лиге… Сейчас в марте мы впервые лидируем во всех турнирах".

Напомним, сейчас "Реал" занимает второе место в чемпионате Испании, а в ЛЧ они прошли в 1/4 финала, где встретятся с "Арсеналом".

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Caballero (DC)
15.03.2025 в 12:24
Важко не погодитись з Маестро. Великий Лобановський казав: "Гра забувається, результат залишається".
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Комментарии 1
Caballero (DC)
15.03.2025 в 12:24
Важко не погодитись з Маестро. Великий Лобановський казав: "Гра забувається, результат залишається".
Ответить
0
0

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