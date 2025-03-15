Голкипер Атлетико – о пенальти в ЛЧ: Одной команде очень не повезет, а другой - очень повезет

В матче 1/8 финала ЛЧ "Атлетико" сыграл с "Реалом", первая игра закончилась победой "сливочных" 2:1, в ответном матче "Атлетико" смог забить один мяч и перевести игру в дополнительное время и на пенальти.

Во время пенальти Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами, из-за чего ВАР не засчитал взятие ворот.

Голкипер мадридского "Атлетико" поделился своим мнением по поводу эпизода на послематчевых пенальти.

"Я поговорил с Хулианом сейчас в раздевалке, мы немного поговорили обо всем, он тоже не очень хорошо понимает, что произошло, как и все остальные". Это ситуация, в которой одной команде очень не повезет, а другой - очень повезет".