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Голкипер Атлетико – о пенальти в ЛЧ: Одной команде очень не повезет, а другой - очень повезет

Испания

До сих пор не понимают

Голкипер Атлетико – о пенальти в ЛЧ: Одной команде очень не повезет, а другой - очень повезет

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 1/8 финала ЛЧ "Атлетико" сыграл с "Реалом", первая игра закончилась победой "сливочных" 2:1, в ответном матче "Атлетико" смог забить один мяч и перевести игру в дополнительное время и на пенальти.

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Во время пенальти Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами, из-за чего ВАР не засчитал взятие ворот.

Голкипер мадридского "Атлетико" поделился своим мнением по поводу эпизода на послематчевых пенальти.

"Я поговорил с Хулианом сейчас в раздевалке, мы немного поговорили обо всем, он тоже не очень хорошо понимает, что произошло, как и все остальные".

Это ситуация, в которой одной команде очень не повезет, а другой - очень повезет".

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Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
15.03.2025 в 13:47
Та нифига, чтобы обыграть реал, надо прыгать выше головы в три раза, недостаточно просто показать хороший футбол, против лучшей команды в истории ЛЧ. Да и по сути, забей вини свой пеналь, доп времени и не было бы. Реал на той стадии, когла выносит противников тупо на своей исторической уверенности.
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
15.03.2025 в 13:47
Та нифига, чтобы обыграть реал, надо прыгать выше головы в три раза, недостаточно просто показать хороший футбол, против лучшей команды в истории ЛЧ. Да и по сути, забей вини свой пеналь, доп времени и не было бы. Реал на той стадии, когла выносит противников тупо на своей исторической уверенности.
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