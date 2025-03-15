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"Жаль". Тренер Барселоны – об эпизоде во время послематчевых пенальти в матче Атлетико – Реал
Нет слов у немецкого специалиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во время проведения серии послематчевых пенальти в матче "Атлетико" - "Реал" в рамках Лиги чемпионов нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес, по мнению судей, сделал двойное касание мяча, поэтому гол был отменен.
Главный тренер "Барселоны" прокомментировал этот эпизод.
"Что я могу сказать? Правда... Это была досадная ситуация. Мне было жаль его. Он потрясающий игрок. Один из лучших бомбардиров.
Мне больше нечего сказать. Я видел это, и мне действительно его жалко", – цитирует слова Флика As.
Ранее эпизод с пенальти прокомментировал голкипер мадридского "Атлетико".
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