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"Жаль". Тренер Барселоны – об эпизоде ​​во время послематчевых пенальти в матче Атлетико – Реал

Испания

Нет слов у немецкого специалиста

"Жаль". Тренер Барселоны – об эпизоде ​​во время послематчевых пенальти в матче Атлетико – Реал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Во время проведения серии послематчевых пенальти в матче "Атлетико" - "Реал" в рамках Лиги чемпионов нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес, по мнению судей, сделал двойное касание мяча, поэтому гол был отменен.

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Главный тренер "Барселоны" прокомментировал этот эпизод.

"Что я могу сказать? Правда... Это была досадная ситуация. Мне было жаль его. Он потрясающий игрок. Один из лучших бомбардиров.

Мне больше нечего сказать. Я видел это, и мне действительно его жалко", – цитирует слова Флика As.

Ранее эпизод с пенальти прокомментировал голкипер мадридского "Атлетико".

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Барселона Ханси Флик Хулиан Альварес
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Источник:
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Опубликовал: Валентина Чорноштан
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