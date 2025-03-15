"Жаль". Тренер Барселоны – об эпизоде ​​во время послематчевых пенальти в матче Атлетико – Реал

Во время проведения серии послематчевых пенальти в матче "Атлетико" - "Реал" в рамках Лиги чемпионов нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес, по мнению судей, сделал двойное касание мяча, поэтому гол был отменен.

Главный тренер "Барселоны" прокомментировал этот эпизод.

"Что я могу сказать? Правда... Это была досадная ситуация. Мне было жаль его. Он потрясающий игрок. Один из лучших бомбардиров.

Мне больше нечего сказать. Я видел это, и мне действительно его жалко", – цитирует слова Флика As.