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"Его будущее зависит как от клуба, так и от него самого". Флик – о контракте Де Йонга
Шансы продления 50/50
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик ответил на вопрос о продлении контракта Френки Де Йонга.
"Его будущее зависит как от клуба, так и от него самого. Он хорошо оправился от травмы и играет отлично. Его способность контролировать владение мячом имеет жизненно важное значение, и я рад видеть его в составе", — сказал Флик.
Напомним, контракт 27-летнего нидерландского полузащитника истекает 30 июня 2026 года.
За этот сезон в Ла Лиге полузащитник забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах.
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