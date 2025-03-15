"Его будущее зависит как от клуба, так и от него самого". Флик – о контракте Де Йонга

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик ответил на вопрос о продлении контракта Френки Де Йонга.

"Его будущее зависит как от клуба, так и от него самого. Он хорошо оправился от травмы и играет отлично. Его способность контролировать владение мячом имеет жизненно важное значение, и я рад видеть его в составе", — сказал Флик.