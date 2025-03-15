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"Его будущее зависит как от клуба, так и от него самого". Флик – о контракте Де Йонга

Испания

Шансы продления 50/50

"Его будущее зависит как от клуба, так и от него самого". Флик – о контракте Де Йонга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик ответил на вопрос о продлении контракта Френки Де Йонга.

"Его будущее зависит как от клуба, так и от него самого. Он хорошо оправился от травмы и играет отлично. Его способность контролировать владение мячом имеет жизненно важное значение, и я рад видеть его в составе", — сказал Флик.

Напомним, контракт 27-летнего нидерландского полузащитника истекает 30 июня 2026 года.

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За этот сезон в Ла Лиге полузащитник забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах.

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Барселона Френки де Йонг Ханси Флик
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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