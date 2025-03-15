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"Он остается одним из лучших": Флик прокомментировал возвращение таланта Барселоны после травмы

Испания

Однако в этом сезоне имеет немного игровой практики

"Он остается одним из лучших": Флик прокомментировал возвращение таланта Барселоны после травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал игру 20-летнего полузащитника команды Гави.

“Гави вернулся после серьезной травмы, но остается одним из лучших.

У него долгое и яркое будущее в этом клубе и он, несомненно, сыграет на Чемпионате мира 2026 года”, – сказал Флик.

Гави пропустил большую часть предыдущего сезона из-за надрыва крестообразной связки. Из-за этого он также не сыграл на Евро-2024.

В нынешнем сезоне на счету молодого испанца 25 матчей. В общей сложности он провел на поле всего 916 минут во всех турнирах.

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Барселона Ханси Флик Гави
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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