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"Он остается одним из лучших": Флик прокомментировал возвращение таланта Барселоны после травмы
Однако в этом сезоне имеет немного игровой практики
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал игру 20-летнего полузащитника команды Гави.
“Гави вернулся после серьезной травмы, но остается одним из лучших.
У него долгое и яркое будущее в этом клубе и он, несомненно, сыграет на Чемпионате мира 2026 года”, – сказал Флик.
Гави пропустил большую часть предыдущего сезона из-за надрыва крестообразной связки. Из-за этого он также не сыграл на Евро-2024.
В нынешнем сезоне на счету молодого испанца 25 матчей. В общей сложности он провел на поле всего 916 минут во всех турнирах.
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