"Он остается одним из лучших": Флик прокомментировал возвращение таланта Барселоны после травмы

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал игру 20-летнего полузащитника команды Гави.

“Гави вернулся после серьезной травмы, но остается одним из лучших. У него долгое и яркое будущее в этом клубе и он, несомненно, сыграет на Чемпионате мира 2026 года”, – сказал Флик.

Гави пропустил большую часть предыдущего сезона из-за надрыва крестообразной связки. Из-за этого он также не сыграл на Евро-2024.

В нынешнем сезоне на счету молодого испанца 25 матчей. В общей сложности он провел на поле всего 916 минут во всех турнирах.