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Атлетико – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Атлетико - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.03.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - Pedro Salado / Getty Images
"Барселона" в матче 28-го тура Ла Лиги приедет в гости в "Атлетико". Обе команды сражаются за чемпионство в текущем сезоне. Каталонцы, имея игру в запасе, опережают своего соперника на одно очко. Результат этого матча может оказать значительное влияние на итоговое распределение мест в турнирной таблице.
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Поединок двадцать восьмого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Атлетико" - "Барселона" состоится в воскресенье, 16 марта 2025, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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