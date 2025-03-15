Примера. Вильярреал - Реал 1:2. Эффект Мбаппе и низкая реализация субмарины

Примера. 28-й тур.

15 марта. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

Арбитр: Хиль Мансано

"Вильярреал" - "Реал" 1:2



Голы: Фойт 7 - Мбаппе 17, 23

"Вильярреал": Конде — Фойт, Кошта, Камбвала, Кардона (Педраса 64) — Бьюкенен (Пино 64), Комесанья (Парехо 79), Гуйе (Суарес 84), Баэна — Перес, Пепе (Барри 46)



"Реал": Куртуа - Васкес, Асенсио (Рюдигер 61), Чуамени, Фран - Камавинга, Вальверде (Гюлер 82), Беллингем - Браим (Винисиус 61), Родриго (Модрич 65), Мбаппе

Предупреждения: Чуамени 33 - Кардона 50, Фойт 75

К масштабной ротации состава Анчелотти после 120 сыгранных минут на "Метрополитано" прибегать не стал, но двух игроков основы в лице Винисиуса и Рюдигера все-таки оставил в запасе.

Игру "Вильярреал" начал очень интенсивно. "Реал" к такому напору уже с первых минут был явно не готов. Впрочем, эта проблема "сливочных" проявляется во многих матчах этого сезона.

С двумя опасными ударами Переса Куртуа справился, но третий уже оказался результативным. Правда, в исполнении не Переса, а Фойта. Капитан "субмарины" воспользовался суматохой в штрафной гостей после углового, и расстрелял ворота в упор.





После пропущенного гола "Реал" в игру наконец включился и уже к середине тайма успел выйти вперед.

На 17-й минуте Мбаппе нашел в штрафной Браима, а затем удачно сыграл на добивании после удара Диаса в кипера.

Уже через пять минут Килиан оформил дубль. Причем, сам он результативную атаку и разогнал. Ассистентом в этом эпизоде выступил Васкес.





До перерыва "Вильярреал" прилагал немало попыток сравнять счет, но единственный опасный удар из-под Асенсио нанес Пепе. Куртуа оказался на месте.

А вот уже в начале второй половины встречи спасло "сливочных" лишь чудо. Сперва подопечные Анчелотти оставили совершенно свободным при розыгрыше углового Барри, а вскоре в той же ситуации - Фойта. Оба игрока послали мяч выше с близкого расстояния.

Выйдя на замену на 61-й минуте, Винисиус чуть сразу не отличился голевым действием. Бразилец прорвался по флангу, выдал в свободную зону на Вальверде, но Феде дважды ошибся с передачей на пустые ворота. После одной из них мяч попал в руку Педрасе, но арбитр решил руководствоваться "правилом опорной руки".





В последние 15 минут "Вильярреал" явно перехватил инициативу, но с прицелом у коллектива Марселино в этот вечер были явные проблемы. За весь поединок хозяева нанесли намного больше ударов, чем соперник (23 на 9) и в два раза больше ударов в створ (10 на 5).

Тем не менее, свою миссию "Реал" выполнил. Как минимум до завтрашнего вечера "сливочные" будут находиться в качестве лидера турнирной таблицы чемпионата Испании. Хороший результат перед паузой на матчи сборных.