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Примера. Вильярреал - Реал 1:2. Эффект Мбаппе и низкая реализация субмарины

Испания
Обновлено

Волевая победа "сливочных" перед международной паузой

Примера. Вильярреал - Реал 1:2. Эффект Мбаппе и низкая реализация субмарины

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 28-й тур.

15 марта. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

Арбитр: Хиль Мансано

"Вильярреал" - "Реал" 1:2

Голы: Фойт 7 - Мбаппе 17, 23

"Вильярреал": Конде — Фойт, Кошта, Камбвала, Кардона (Педраса 64) — Бьюкенен (Пино 64), Комесанья (Парехо 79), Гуйе (Суарес 84), Баэна — Перес, Пепе (Барри 46)

"Реал": Куртуа - Васкес, Асенсио (Рюдигер 61), Чуамени, Фран - Камавинга, Вальверде (Гюлер 82), Беллингем - Браим (Винисиус 61), Родриго (Модрич 65), Мбаппе

Предупреждения: Чуамени 33 - Кардона 50, Фойт 75

К масштабной ротации состава Анчелотти после 120 сыгранных минут на "Метрополитано" прибегать не стал, но двух игроков основы в лице Винисиуса и Рюдигера все-таки оставил в запасе.

Игру "Вильярреал" начал очень интенсивно. "Реал" к такому напору уже с первых минут был явно не готов. Впрочем, эта проблема "сливочных" проявляется во многих матчах этого сезона.

С двумя опасными ударами Переса Куртуа справился, но третий уже оказался результативным. Правда, в исполнении не Переса, а Фойта. Капитан "субмарины" воспользовался суматохой в штрафной гостей после углового, и расстрелял ворота в упор.

Примера. Вильярреал - Реал 1:2. Эффект Мбаппе и низкая реализация субмарины - изображение 1

После пропущенного гола "Реал" в игру наконец включился и уже к середине тайма успел выйти вперед.

На 17-й минуте Мбаппе нашел в штрафной Браима, а затем удачно сыграл на добивании после удара Диаса в кипера.

Уже через пять минут Килиан оформил дубль. Причем, сам он результативную атаку и разогнал. Ассистентом в этом эпизоде выступил Васкес.

Примера. Вильярреал - Реал 1:2. Эффект Мбаппе и низкая реализация субмарины - изображение 2

До перерыва "Вильярреал" прилагал немало попыток сравнять счет, но единственный опасный удар из-под Асенсио нанес Пепе. Куртуа оказался на месте.

А вот уже в начале второй половины встречи спасло "сливочных" лишь чудо. Сперва подопечные Анчелотти оставили совершенно свободным при розыгрыше углового Барри, а вскоре в той же ситуации - Фойта. Оба игрока послали мяч выше с близкого расстояния.

Выйдя на замену на 61-й минуте, Винисиус чуть сразу не отличился голевым действием. Бразилец прорвался по флангу, выдал в свободную зону на Вальверде, но Феде дважды ошибся с передачей на пустые ворота. После одной из них мяч попал в руку Педрасе, но арбитр решил руководствоваться "правилом опорной руки".

Примера. Вильярреал - Реал 1:2. Эффект Мбаппе и низкая реализация субмарины - изображение 3

В последние 15 минут "Вильярреал" явно перехватил инициативу, но с прицелом у коллектива Марселино в этот вечер были явные проблемы. За весь поединок хозяева нанесли намного больше ударов, чем соперник (23 на 9) и в два раза больше ударов в створ (10 на 5).

Тем не менее, свою миссию "Реал" выполнил. Как минимум до завтрашнего вечера "сливочные" будут находиться в качестве лидера турнирной таблицы чемпионата Испании. Хороший результат перед паузой на матчи сборных.

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
15.03.2025 в 21:58
Нужно признать,Анчелоти никак не может вывести этих тысячу лошадок под копотом, на оптимальный уровень. Но даже не показывая свой максимум, реал способен взять все трофеи на своём пути. б@рсешавки завтра продуют...
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Комментарии 8
Matachorros (Chicago)
15.03.2025 в 21:58
Нужно признать,Анчелоти никак не может вывести этих тысячу лошадок под копотом, на оптимальный уровень. Но даже не показывая свой максимум, реал способен взять все трофеи на своём пути. б@рсешавки завтра продуют...
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0
0
Предсeдатель
15.03.2025 в 21:53
Кстати, а куда делся наш американский друг и товарищ? Забанили человека? И нахиба?
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0
0
Предсeдатель
15.03.2025 в 21:45
Жаль, чуть-чуть бы и поржали. Ну да ладно.
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0
2
ANESTEZIO (Вінниця )
15.03.2025 в 21:46
Барсел@х, завтра поржем
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Предсeдатель
15.03.2025 в 21:54
С индейцев? Не возражаю.
 
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ANESTEZIO (Вінниця )
15.03.2025 в 21:40
Молодці, обіграли в гостях незручного суперника після надважкого дербі з АМ, де за 7 матчів виграли перед цим лише раз. В деяких моментах щастило, виручав Куртуа, але й на контрах могли теж забивати. Цікаво, що Барсел@х, рже чи в запої, що його шарлатанського Тузіка ганчірками вигнали з ресурсу?
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1
1
avatar
walkacom (Киев)
15.03.2025 в 21:38
нормал тренировка с повышенной ответственностью
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1
1
oda1979 (Запорожье)
15.03.2025 в 21:38
На зубах и деснах победили. С удачей под мышкой.
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