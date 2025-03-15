Примера. Победа Сельты, расточительство Мальорки

В первом матче субботы "Сельта" в гостях обыграла аутсайдера чемпионата - "Вальядолид" со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит с пенальти на 83-й минуте Маркосом Алонсо. За игрой "Сельта" преобладала, поэтому результат закономерен. "Сельта" набрала 39 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице, а "Вальядолид" с 16 баллами безнадежно последний.

28-й тур Примеры

Вальядолид - Сельта 0:1

Гол: Алонсо, 84 (пен).

Вальядолид: Хейн - Кандела (Мачис, 90), Джемерт, Санчес, Азну - Мартин (Маркос Андре, 74), Никичер - Ануар (Санчес, 64), Гриллич (Чуки, 64), Моро - Силла (Арнунсио, 90+1).

Сельта: Гвайта - Родригес, Старфельт, Алонсо - Каррейра, Бельтран, Сотело (Родригес, 86), Мингеса (Жаилсон, 90+4) - Аспас (Лопес, 71), Гонсалес (Лосада, 86) - Иглесиас (Дуран, 71).

Предупреждения: Моро, 82, Силла, 90+1 – Алонсо, 37, Гонсалес, 57, Мингеса, 65.

В следующей игре "Мальорка" все же сумела совершить камбэк в матче с "Эспаньолом". Первый тайм прошел по преимуществу хозяев, но завершился нулевой ничьей. На старте второго тайма открыли счет гости: Мурики после подачи с фланга срезал мяч в свои ворота.

Через несколько минут тот же Мурик не смог реализовать пенальти, но хозяева сумели сравнять счет усилиями Асано. В конце основного времени "Мальорка" получила право еще раз пробить пенальти. На этот раз к мячу подошел Пратс, тоже упустивший свой шанс. И уже в конце дополнительного времени был назначен третий пенальти. На этот раз Мурики уже не ошибся и принес своей команде 3 очка.



28-й тур Примеры.

Мальорка – Эспаньол 2:1

Голы: Асано, 65, Мурики, 90+8 (пен.) – Мурики, 53 (аг).

Мальорка: Грейф – Маффео, Валент, Райльо, Мохика – Морланес (Фернандес, 84), Стоимость – Асано (Маскарель, 84), Родригес (Пратс, 76), Дардер Молл (Санчес, 90) – Мурики.

Эспаньол: Гарсия - Кумбулла, Кабрера, Ромеро - Эспосито (Калеро, 68), Кралл, Гонсалес (Агуадо, 90), Каррерас (Шеддира, 81) - Пуадо, Фернандес (Рока, 81).

Предупреждения: Эль-Хилали, 61, Агуадо, 90+10.