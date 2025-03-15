23 удара не помогли субмарине сыграть хотя бы вничью. Вильярреал – Реал Мадрид 1:2. Обзор матча

Уже на 7-й минуте валенсийцы вышли вперед, но еще до середины первого тайма "королевский клуб" оформил камбэк. После этого счет на табло не менялся, невзирая на многочисленные попытки хозяев. Тибо Куртуа также был против этого – бельгиец спасал "сливочных" в девяти эпизодах.

"Желтая субмарина" снова упускает возможность приблизиться к зоне ЛЧ и замыкает топ-5 (44 очка). 30 марта команда поедет к "Хетафе". Подопечные Анчелотти возглавляют таблицу (60 баллов). Впереди домашняя встреча с "Леганесом".

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Смотрите обзор матча 28 тура чемпионата Испании

Вильярреал. Эстадио де ла Керамика, 20 559 зрителей

Вильярреал – Реал Мадрид 1:2

Голы: Фойт, 7 – Мбаппе, 17, 23