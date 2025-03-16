Примера. Жирона – Валенсия. Третья подряд мировая команда Цыганкова 1:1.

Обе команды подходили к матчу с определенными кадровыми проблемами. У "Жироны" травмированы Абель Руис и Брайан Хиль. Последнего в основе заменил Данжума. В центре поля снова в основе вышел зимний новичок Артур Мело, а на острие атаки – Миовски. Конечно, в старте вышел также Цыганков, в прошлом матче заработавший пенальти. У "Валенсии" не могли играть травмированные Иван Хайме, Уго Дуро и Тьяго Коррея.

Старт игры прошел при равной игре, но чуть больше мячом все же владели хозяева. В начале игры команды обменялись потенциальными опасными моментами. Крейчи забросил мяч на левый фланг атаки, но Гутьеррес не догнал эту передачу. Фулькье разрезной передачей пытался вывести на оперативное пространство Садика, но один из защитников разгадал этот замысел и перехватил передачу.

Боян Миовски получил отличный пас в штрафной, но пробил с выгодной позиции значительно выше ворот.

Во второй половине первого тайма команды снова обменялись моментами. Садик после отскока от Крейчи мощно пробил метров с 13-ти, но Гассанига сумел парировать этот непростой удар. Хозяева ответили ударом Артура выше ворот в касание после передачи с правого фланга.

В конце тайма обе команды немного активизировались. Герра во время контратаки протянул мяч до левого фланга штрафной, но пробил мимо дальней стойки. Данжума упал в штрафной в борьбе с соперником, но арбитр лишь показал продолжать игру. Эррера выполнил прострел, но один из защитников выбил мяч.

На старте второго тайма первый опасный момент создали хозяева. Мамардашвили достал из нижнего угла удар головой от Арнау Мартинеса после подачи углового с правого фланга. До этого были прострелы в штрафную Миовски и Данжумы, которые перехватывались защитниками.

Более активными были хозяева, а забили гости. Герра на правом фланге пяткой покинул мяч Фулькье, тот вошел в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, где Диего Лопеса отправил круглого в сетку. 0:1.

Мичел сразу бросает в бой Стуани и ветеран через несколько минут благодарит тренера за доверие. Уругваец отправил головой в дальний угол мяч после подачи от Гутьерреса с левого фланга. 1:1.

Данжума на левом фланге штрафной в одно касание пробивал в дальний угол, но Мамардашвили перевел мяч на угловой. У гостей Герра пробивал после отскока от прострела с левого фланга, но пробил над воротами.

Через несколько минут Фулькье ударом с предела штрафной направил кожаного далеко в сторону от левой стойки. Ясер Асприлья пробил по центру ворот после хорошей передачи с фланга, но Мамардашвили исполнил блестящий сейв.

Концовка матча прошла в атаках "Жироны", которая все же пыталась вырвать победу, но счет остался без изменений. Благодаря полученному очку "Жирона" обошла "Реал Сосьедад" и "Хетафе" и теперь с 34 занимает 11-ю позицию в турнирной таблице. "Валенсия" теперь 16-я с 28-ю очками в активе.

28-й тур Примеры.

Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"

"Жирона" - "Валенсия" 1:1

Голы: Стуани, 64 – Лопес, 58

"Жирона": Гассанига - Гутьеррес, Блинд, Крейчи, Мартинес - Мартин (ван де Беек, 37), Артур Мело (Ромеу, 59), Эррера - Данжума (Порту, 85), Миовски, Цыганков (Асприлья, 85).

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Диакаби, Москера, Таррега, Гая - Лопес (Перес, 88), Барренечеа (Пепелу, 88), Герра, Алмейда (Риоха, 70) - Садик (Мир, 70).

Предупреждение: Эррера, 18, ван де Бек, 90+3 — Гая, 67.