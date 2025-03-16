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Голкипер Реала выразил недовольство календарем Ла Лиги

Испания

Руководство клуба попросит ФИФА о помощи с расписанием

Голкипер Реала выразил недовольство календарем Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкіпер мадридського "Реала" вважає, що Ла Ліга проявила неповагу, склавши такий графік матчів.

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Додамо, що нещодавно "Реал" зіграв у матчі ЛЧ, а саме в середу, 12 березня. До цього "Реал" грав у чемпіонаті Іспанії в неділю, 9 березня. Загалом час на відпочинок для "вершкових" становив 48 годин замість рекомендованих 72 годин.

"Ми граємо тоді, коли нам доводиться грати, нам не потрібні виправдання. Я радий, що ми не програли, незважаючи на брак відпочинку. Це ненормально – грати 120 хвилин у середу, включаючи серію пенальті, викладатися на повну, а потім виходити на поле сьогодні о 19:30 (на матч проти "Вільярреала", який відбувся вчора).

Вважаю, що це неповага до нашої команди. Через нестачу відпочинку хтось міг отримати травму. Можна було б грати в неділю, як це роблять в Англії", - сказав Куртуа.

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Опубликовал: Валентина Чорноштан
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