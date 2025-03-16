Легенда Барселоны и Бразилии поделился прогнозом, какие трофеи в этом сезоне может выиграть каталонский клуб

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо заявил для Mundo Deportivo, что "Барса" во главе с Ханси Фликом может взять требл.

"Судя по тому, как они играют, с радостью, единством в раздевалке и большим уважением к требованиям тренера, они могут пройти далеко. "Барселона" продолжает борьбу во всех трех турнирах и имеет все необходимое, чтобы выиграть еще один требл", — сказал бразилец.