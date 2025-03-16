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Легенда Барселоны и Бразилии поделился прогнозом, какие трофеи в этом сезоне может выиграть каталонский клуб

Испания

Ривалдо считает, что Барса вполне может взять требл

Легенда Барселоны и Бразилии поделился прогнозом, какие трофеи в этом сезоне может выиграть каталонский клуб

arrives

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Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо заявил для Mundo Deportivo, что "Барса" во главе с Ханси Фликом может взять требл.

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"Судя по тому, как они играют, с радостью, единством в раздевалке и большим уважением к требованиям тренера, они могут пройти далеко. "Барселона" продолжает борьбу во всех трех турнирах и имеет все необходимое, чтобы выиграть еще один требл", — сказал бразилец.

Напомним, что "Барса" сегодня играет против мадридского "Атлетико". Матч начнется в 22:00.

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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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