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85 минут Цыганкова. Жирона – Валенсия 1:1. Видео голов и обзор матча

Испания

Легенда каталонцев стала джокером

85 минут Цыганкова. Жирона – Валенсия 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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В поединке 28 тура чемпионата Испании "Жирона" встречалась с "Валенсией". Команды перед матчем шли на расстоянии шести очков друг от друга, по итогам встречи такой отрыв и остался. В середине второго тайма сначала отличились "лос чес", а через шесть минут каталонцы сравняли счет. Сыграла замена Мичела: джокер Стуани отличился голом. Виктор Цыганков вышел в старте и провел на поле 85 минут.

Ла Лига, 28 тур

"Жирона" – "Валенсия" 1:1

Голы: Стуани 64 – Д. Лопес 58

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Виктор Цыганков Жирона Валенсия
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