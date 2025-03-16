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85 минут Цыганкова. Жирона – Валенсия 1:1. Видео голов и обзор матча
Легенда каталонцев стала джокером
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке 28 тура чемпионата Испании "Жирона" встречалась с "Валенсией". Команды перед матчем шли на расстоянии шести очков друг от друга, по итогам встречи такой отрыв и остался. В середине второго тайма сначала отличились "лос чес", а через шесть минут каталонцы сравняли счет. Сыграла замена Мичела: джокер Стуани отличился голом. Виктор Цыганков вышел в старте и провел на поле 85 минут.
Ла Лига, 28 тур
"Жирона" – "Валенсия" 1:1
Голы: Стуани 64 – Д. Лопес 58
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