85 минут Цыганкова. Жирона – Валенсия 1:1. Видео голов и обзор матча

В поединке 28 тура чемпионата Испании "Жирона" встречалась с "Валенсией". Команды перед матчем шли на расстоянии шести очков друг от друга, по итогам встречи такой отрыв и остался. В середине второго тайма сначала отличились "лос чес", а через шесть минут каталонцы сравняли счет. Сыграла замена Мичела: джокер Стуани отличился голом. Виктор Цыганков вышел в старте и провел на поле 85 минут.

Ла Лига, 28 тур

"Жирона" – "Валенсия" 1:1

Голы: Стуани 64 – Д. Лопес 58