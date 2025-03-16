Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Матрасникам" некогда отдыхать. После тяжелого противостояния с мадридским "Реалом" в Лиге Чемпионов они играют против "Барселоны", которая по потерянным очкам остается лидером Ла Лиги.

Поскольку мадридцам остается бороться именно за чемпионство в Испании, они должны бросить все силы на то, чтобы одолеть каталонцев, но по силе ли им такое испытание?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 16 марта.

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Примера. 28-й тур.

16 марта. 22:00. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

Главный судья: Рикардо Бенгоэчеа (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

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