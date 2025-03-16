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Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Диего Симеоне против Ханси Флика
Getty Images / Global Images Ukraine
"Матрасникам" некогда отдыхать. После тяжелого противостояния с мадридским "Реалом" в Лиге Чемпионов они играют против "Барселоны", которая по потерянным очкам остается лидером Ла Лиги.
Поскольку мадридцам остается бороться именно за чемпионство в Испании, они должны бросить все силы на то, чтобы одолеть каталонцев, но по силе ли им такое испытание?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 16 марта.
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Примера. 28-й тур.
16 марта. 22:00. Мадрид. "Ванда Метрополитано"
Главный судья: Рикардо Бенгоэчеа (Испания)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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