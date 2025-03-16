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Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Диего Симеоне против Ханси Флика

Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Матрасникам" некогда отдыхать. После тяжелого противостояния с мадридским "Реалом" в Лиге Чемпионов они играют против "Барселоны", которая по потерянным очкам остается лидером Ла Лиги.

Поскольку мадридцам остается бороться именно за чемпионство в Испании, они должны бросить все силы на то, чтобы одолеть каталонцев, но по силе ли им такое испытание?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 16 марта.

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Примера. 28-й тур.

16 марта. 22:00. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

Главный судья: Рикардо Бенгоэчеа (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Атлетико" — "Барселона"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Барселона Чемпионат Испании Ла Лига Ханси Флик смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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